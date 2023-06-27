В России мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал

Ural Mash: в Екатеринбурге шестилетний мальчик сбежал из приемной семьи и пропал

В Екатеринбурге шестилетний мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По данным издания, дошкольник исчез в российском городе утром 26 июня. Приемная мать отметила, что из-за недуга ребенок не чувствует вкуса, температуры и может не спать по несколько дней.

Пропавшего мальчика зовут Далер, также он может отзываться на имя Костя. Родственники пояснили, что так зовут его воображаемого друга.

Пару лет назад в поведении ребенка возникли странности: он ел несъедобные вещи и опускал руки в кипяток — отвращения или боли при этом малыш не чувствовал. Когда мальчик напал на младшую сестру, приемные родители заподозрили у него шизофрению и отвели к врачу. Однако диагноз нельзя подтвердить раньше семилетнего возраста.

К поискам детсадовца подключились сотрудники полиции и волонтеры. Похожего мальчика люди видели в районе Селькоровской и на территории 32-го военгородка, но он постоянно убегал. Приемная семья переживает за ребенка, поскольку тот не осознает, что находится в опасности.

16 июня сообщалось, что на Алтае нашли девятилетнего мальчика, который пропал после прогулки с мужчиной в лесу. После этого 29-летнего россиянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Похищение человека».