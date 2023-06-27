Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 27 июня 2023Россия

В России мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал

Ural Mash: в Екатеринбурге шестилетний мальчик сбежал из приемной семьи и пропал

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге шестилетний мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По данным издания, дошкольник исчез в российском городе утром 26 июня. Приемная мать отметила, что из-за недуга ребенок не чувствует вкуса, температуры и может не спать по несколько дней.

Пропавшего мальчика зовут Далер, также он может отзываться на имя Костя. Родственники пояснили, что так зовут его воображаемого друга.

Пару лет назад в поведении ребенка возникли странности: он ел несъедобные вещи и опускал руки в кипяток — отвращения или боли при этом малыш не чувствовал. Когда мальчик напал на младшую сестру, приемные родители заподозрили у него шизофрению и отвели к врачу. Однако диагноз нельзя подтвердить раньше семилетнего возраста.

К поискам детсадовца подключились сотрудники полиции и волонтеры. Похожего мальчика люди видели в районе Селькоровской и на территории 32-го военгородка, но он постоянно убегал. Приемная семья переживает за ребенка, поскольку тот не осознает, что находится в опасности.

16 июня сообщалось, что на Алтае нашли девятилетнего мальчика, который пропал после прогулки с мужчиной в лесу. После этого 29-летнего россиянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Похищение человека».

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин обратился к военным и силовикам в Кремле. Он заявил, что в России удалось остановить гражданскую войну
    Россиянка пожаловалась на изменения в системе «все включено» в Турции
    Лукашенко рассказал о реакции на мятеж Пригожина в Минске
    ЮАР прокомментировала возможное участие Путина в саммите БРИКС
    Карди Би ответила на обвинения мужа в измене и назвала его «деревенщиной»
    Врач назвал мелькание «мушек» перед глазами симптомом серьезных болезней
    В России мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал
    Грабитель сорвал с ушей прохожей золотые серьги и проглотил их
    Топ-менеджера энергетической компании из Италии задержали в Москве с мефедроном
    Google в России выписали многомиллиардный штраф
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.