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20:26, 16 июня 2023Силовые структуры

Российского школьника похитил знакомый и удерживал в лесу

На Алтае нашли 9-летнего мальчика, который пропал после прогулки с мужчиной в лесу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Республике Алтай полиция спустя сутки поисков нашли девятилетнего мальчика, который пропал после прогулки с 29-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Республике Алтай.

Днем 14 июня маленький житель поселка Дубровка Майминского района вышел из дома, чтобы покататься на велосипеде. На улице школьник встретил 29-летнего знакомого. Мужчина предложил ребенку на попутном транспорте доехать до поселка Куташ, и мальчик согласился. В СКР предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, что сначала мужчина и ребенок зашли в продуктовый магазин, а потом уже отправились в сторону леса.

Школьник не предупредил родителей о своих планах. Когда он не вернулся домой, родные мальчика сначала сами попытались его найти, а в ночь на 15 июня обратились в правоохранительные органы с заявлением об его исчезновении.

Мальчика нашли днем 15 июня в лесу в окрестностях поселка Куташ, куда он приехал со своим знакомым. В результате 29-летнего мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Похищение человека».

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    Варвара Митина
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