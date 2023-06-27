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13:33, 27 июня 2023Экономика

Россиянам стал доступен новый американский электрокар

Autonews.ru: в России поступил в продажу американский электрокар Lucid Air за ₽21 млн

Фото: Hyunjoo Jin / Reuters

Один из российских дилеров начал продажи электроседана Lucid Air, производящегося в США с сентября 2021 года. Авто можно приобрести за 21 миллион рублей, сообщает Autonews.ru.

Машина сейчас доступна российским покупателям в единственной комплектации Grand Touring. Силовая установка модели состоит из двух электромоторов, суммарной мощностью 812 лошадиных сил. Емкость батареи электромобиля составляет 112 киловатт-час, что позволяет проезжать до 830 километров на одном заряде.

В оснащение седана входят 12 камер кругового обзора, системы помощи при вождении, доводчики всех дверей, бесключевой доступ, обогрев и вентиляция передних сидений, панорамная крыша, три жидкокристаллических дисплея на передней панели, премиальная аудиосистема с десятью динамиками и климат-контроль.

Ранее сообщалось, что автовладельцы из США начали охладевать к электрокарам. По данным американских журналистов, с января по март 2023 года доля не готовых к покупке автомобиля на электрической тяге выросла с 17,8 до 21 процента. Среди причин неприязни к таким авто респонденты назвали высокую стоимость машин, относительно небольшое количество зарядных станций, низкую скорость зарядки.

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    Дмитрий Воронин
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