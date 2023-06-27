Блогер раскрыл способ омолодиться в домашних условиях

Блогер Адамян посоветовал делать антивозрастную маску из редиса, меда и оливкового масла

Блогер Армен Адамян раскрыл простой способ сделать антивозрастную маску для лица в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 6,2 миллиона подписчиков.

По словам инфлюэнсера с никнеймом @creative_explained, для приготовления упомянутого средства необходимо три продукта. «Возьмите редис, очистите его, тщательно промойте и смешайте в блендере с небольшим количеством оливкового масла и меда до состояния пасты», — посоветовал он.

Юзер рекомендовал нанести омолаживающую субстанцию на кожу и оставить на десять минут. Он добавил, что маску необходимо смыть водой и просушить лицо полотенцем. «Это средство оживит вашу кожу, и вы сразу увидите результаты», — объяснил Адамян.

В заключение автор ролика уточнил, что редис богат витамином С, цинком, фосфором и другими минералами и витаминами, которые способствуют увлажнению и предотвращают раннее старение. «Я сам выращиваю овощи, а потом готовлю из них разные смеси и лекарства из натуральных ингредиентов», — отметил пользователь сети.

Ранее в июне врач назвала три омолаживающих кожу средства. В первую очередь доктор посоветовала использовать в качестве уходового продукта за лицом ретинол. Помимо этого, по словам медика, предотвратить первые признаки старения в виде пятен и морщин поможет солнцезащитный крем с коэффициентом не менее 50.