В Петербурге из земли забил фонтан

В Санкт-Петербурге из-за прорвавшейся трубы поднялся огромный водяной столб

В Санкт-Петербурге при испытании сети на прочность вода пробила трубу, поднявшись в воздух в виде огромного фонтана, сообщает «КП — Санкт-Петербург».

Трубу пробило у хлебзавода в Центральном районе, по адресу Херсонская улица, 22, с утра 27 июня. Представители компании теплоснабжения «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что аварийные службы устраняют неполадки. Отмечалось, что температура бьющей из-под асфальта воды не превышает 40 градусов.

Представители системы теплоснабжения отметили, что проводимые испытания необходимы для подготовки сетей к новому отопительному сезону. Проверки выявляют зоны, которые затем вводят в программу капитального ремонта.

Ранее в Санкт-Петербурге во время демонтажа обрушился фасад здания бывшего Завода имени Н.Г. Козицкого. Фасад рухнул на проезжую часть, прорвав строительные ограждения. Как писала «Фонтанка», на территории бывшего предприятия группа компаний «Красная стрела» должна строить ЖК «Регенбоген».

