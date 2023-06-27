ФСБ задержала собиравшегося воевать за ВСУ россиянина

ФСБ задержала собиравшегося воевать за ВСУ жителя Нальчика при попытке уехать на Украину

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нальчика, собиравшегося воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, 35-летний мужчина связался с членом одного из подразделений ВСУ. По его указанию он купил лекарства, в том числе психотропные, транквилизирующие и обезболивающие. После этого он собирался уехать на Украину через Белоруссию, однако воплотить задуманное ему не удалось.

После задержания в отношении мужчины возбудили дело о подготовке к госизмене.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Сахалина