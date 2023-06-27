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09:56, 27 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала собиравшегося воевать за ВСУ россиянина

ФСБ задержала собиравшегося воевать за ВСУ жителя Нальчика при попытке уехать на Украину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нальчика, собиравшегося воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, 35-летний мужчина связался с членом одного из подразделений ВСУ. По его указанию он купил лекарства, в том числе психотропные, транквилизирующие и обезболивающие. После этого он собирался уехать на Украину через Белоруссию, однако воплотить задуманное ему не удалось.

После задержания в отношении мужчины возбудили дело о подготовке к госизмене.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Сахалина

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    Елизавета Новикова
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