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08:49, 11 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина

ФСБ показала видео задержание собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Сахалина

Задержание сотрудниками ФСБ жителя Сахалина, собиравшегося воевать на стороне Вооруженных сил Украины, попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ по Сахалинской области.

На кадрах видно, как силовики подбегают к мужчине с большой черной сумкой в руках, укладывают его на землю, заламывают руки за спиной и надевают наручники. После этого они говорят ему, что он задержан по подозрению в государственной измене. Затем его доставляют в следственный отдел.

Как стало известно ранее, россиянин рассчитывал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны. Он планировал вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В марте в Крыму суд приговорил задержанного жителя Симферополя Станислава Стеценко, шпионившего в пользу Украины, к 12 годам колонии строгого режима.

Елизавета Новикова
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