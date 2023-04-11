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07:50, 11 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за намерение вступить в ряды ВСУ

Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене и попытку вступить в ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Гражданина России задержали на Сахалине по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.

Отмечается, что сотрудники силового ведомства совместно с УФСБ России по региону задержали мужчину, собиравшегося выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ.

Сообщается, что россиянин рассчитывал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ.

В марте в Крыму суд приговорил задержанного жителя Симферополя Станислава Стеценко, шпионившего в пользу Украины, к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что военный Вооруженных сил Украины с позывным Кипиш расстрелял мужчину из-за отметки о регистрации в Донецке.

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Екатерина Подвигина
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