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10:51, 27 июня 2023Силовые структуры

Допрос собиравшегося воевать на стороне ВСУ россиянина попал на видео

ФСБ показала видео допроса 35-летнего жителя Нальчика, собиравшегося воевать за ВСУ

Допрос 35-летнего жителя Нальчика, собиравшегося воевать на стороне одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал на видео. Запись публикует ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как силовики выводят задержанного с мешком на голове из автомобиля и заводят в здание. Во время допроса он рассказал, что «повелся на пропаганду» и был задержан во время поездки в Москву.

По данным спецслужбы, 35-летний мужчина связался с членом одного из подразделений ВСУ. По его указанию он купил лекарства, в том числе психотропные, транквилизирующие и обезболивающие. После этого он собирался уехать на Украину через Белоруссию, однако воплотить задуманное ему не удалось.

После задержания в отношении мужчины возбудили дело о подготовке к госизмене.

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    Елизавета Новикова
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