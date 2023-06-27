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11:20, 27 июня 2023Россия

В России жилой дом загорелся на площади почти две тысячи квадратных метров

В Омске жилой дом загорелся на площади 1,8 тысячи квадратных метров, никто не пострадал

В Омске на площади почти две тысячи квадратных метров загорелся жилой дом. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

По информации министерства, площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров, огонь распространился на улице Волгоградской. Пожар начался на балконе пятого этажа дома, а затем перекинулся на кровлю.

На кадрах, опубликованных в местном Telegram-канале, видно, что горит кровля дома по всей площади, из нее вырываются языки пламени и идет дым.

Ранее на видео показали мощный пожар на мусороперерабатывающем заводе на юге Москвы. К тушению привлекли два вертолета МЧС, площадь пожара составила около 900 квадратных метров.

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    Анастасия Шейкина
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