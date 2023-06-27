Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 27 июня 2023Силовые структуры

Угрожавшего взорвать гранату в квартире с женой мужчину задержали

В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире с женой

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире с женой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сейчас женщина находится в безопасности. Однако она уверяет, что ее супруг просто много выпил алкоголя и хотел привлечь к себе внимание. Фигуранта все равно доставили в отдел для допроса.

Ранее стало известно, что фигурант находился в квартире на улице Декабристов с женой. О своих планах взорвать боеприпас он рассказал по телефону оперативным службам. Вскоре добавили, что информация о гранате не подтвердилась.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые применила беспилотник «Охотник» на Украине. Что известно об ударном дроне весом 25 тонн?
    Принц Датский отказался от государственного содержания
    Мэрию Нью-Йорка забросали пиццей из-за «зеленых» мер
    Лукашенко рассказал о рубеже обороны вокруг Москвы во время мятежа
    Пожилым людям назвали способы избежать лишающей подвижности навсегда травмы
    Россиянка с ножом попыталась обокрасть магазин на АЗС и попала в психушку
    Эмили Ратаковски появилась на публике в кожаном плаще на голое тело
    Глава IIHF извинился за отсутствие россиянина в тексте о предстоящем драфте НХЛ
    Москвичи назвали свои любимые киножанры
    Производитель «уколов стройности» прокомментировал сообщения о побочных эффектах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.