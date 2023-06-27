Угрожавшего взорвать гранату в квартире с женой мужчину задержали

В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире с женой

В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире с женой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сейчас женщина находится в безопасности. Однако она уверяет, что ее супруг просто много выпил алкоголя и хотел привлечь к себе внимание. Фигуранта все равно доставили в отдел для допроса.

Ранее стало известно, что фигурант находился в квартире на улице Декабристов с женой. О своих планах взорвать боеприпас он рассказал по телефону оперативным службам. Вскоре добавили, что информация о гранате не подтвердилась.