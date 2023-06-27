В московской квартире мужчина пригрозил взорвать гранату в квартире с женой

В Москве вооруженный мужчина угрожает взорвать гранату в квартире с женой

В Москве, предположительно, вооруженный гранатой мужчина угрожает взорвать ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фигурант находится в квартире на улице Декабристов с женой. О своих планах он рассказал по телефону оперативным службам.

16 июня полиция задержала 38-летнего обмотанного проводами мужчину в камуфляже, который угрожал взорвать заправку в Минеральных Водах Ставропольского края. Задержанного отправили на экспертизу для выявления следов алкоголя и наркотиков. В отношении него также проводится проверка.