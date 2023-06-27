Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:12, 27 июня 2023Силовые структуры

В московской квартире мужчина пригрозил взорвать гранату в квартире с женой

В Москве вооруженный мужчина угрожает взорвать гранату в квартире с женой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве, предположительно, вооруженный гранатой мужчина угрожает взорвать ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фигурант находится в квартире на улице Декабристов с женой. О своих планах он рассказал по телефону оперативным службам.

16 июня полиция задержала 38-летнего обмотанного проводами мужчину в камуфляже, который угрожал взорвать заправку в Минеральных Водах Ставропольского края. Задержанного отправили на экспертизу для выявления следов алкоголя и наркотиков. В отношении него также проводится проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ заявила о прекращении дела против Пригожина о вооруженном мятеже
    Обнаружена новая причина метастаз рака
    Московская пенсионерка лишилась денег из-за мошеннической рекламы в Telegram
    Наряд Кендалл Дженнер на модном показе сравнили с подгузником
    Россияне назвали свои главные материальные ценности
    Известные артисты и блогеры проведут лекции для россиян
    В ООН рассказали о пытках заключенных в тюрьмах Украины
    «Одноклассники» нашли способ создания более интересного контента
    В московской квартире мужчина пригрозил взорвать гранату в квартире с женой
    Поклонница Пинк бросила к ее ногам прах своей матери во время концерта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.