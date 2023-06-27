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04:52, 27 июня 2023Мир

Постпредство РФ при ООН призвало Гутерриша запустить арбитраж против США

Зампостпреда РФ при ООН Заболоцкая призвала Гутерриша запустить арбитраж против США

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Россия рассчитывает на немедленный запуск генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН, заявила зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в том числе это касается невыдачи виз российским дипломатам. Она уточнила, что «плотные контакты» Гутерриша с амеркианскими властями пока не приносят результатов. Заболоцкая указала на то, что Вашингтон не готов добросовестно выполнять свои обязательства, а также рекомендации и решения ООН.

Ведомство призвало Гутерриша немедленно запустить арбитраж ООН-США. Заболоцкая добавила, что дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет генсека и организации.

6 марта США отказались выдавать визы на сессию ООН по информтехнологиям делегатам из России.

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    Марина Совина
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