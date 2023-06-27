Постпредство РФ при ООН призвало Гутерриша запустить арбитраж против США

Зампостпреда РФ при ООН Заболоцкая призвала Гутерриша запустить арбитраж против США

Россия рассчитывает на немедленный запуск генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН, заявила зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в том числе это касается невыдачи виз российским дипломатам. Она уточнила, что «плотные контакты» Гутерриша с амеркианскими властями пока не приносят результатов. Заболоцкая указала на то, что Вашингтон не готов добросовестно выполнять свои обязательства, а также рекомендации и решения ООН.

Ведомство призвало Гутерриша немедленно запустить арбитраж ООН-США. Заболоцкая добавила, что дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет генсека и организации.

6 марта США отказались выдавать визы на сессию ООН по информтехнологиям делегатам из России.