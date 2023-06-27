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16:53, 27 июня 2023Забота о себе

Россиян призвали отказаться от трех продуктов в жару

Диетолог Шота: в жару жирные и сладкие сорта мороженого дают излишнюю нагрузку на печень

Фото: Courtney Cook / Unsplash

Диетолог Каландия Шота посоветовала в летнюю жару отказаться от красного мяса, кофе и мороженого. Об этом она рассказала в беседе с Life.

Специалистка объяснила, что жирные и сладкие сорта мороженого дают излишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу. Поэтому, по ее словам, в знойный день следует отдать предпочтение легким десертам, которые лучше усваиваются пищеварительной системой. Это могут быть фруктовый лед или сорбет.

Кроме того, Шота посоветовала воздержаться от красного мяса, поскольку оно заставляет пищеварительные ферменты работать в усиленном режиме. В пик зноя она рекомендовала выбирать блюда из морепродуктов и птицы, а стейки и мясные деликатесы оставить на ужин.

Диетолог призвала отказаться в жару и от кофе, поскольку напиток имеет мочегонный эффект и обезвоживает организм, вымывая электролиты и жидкость.

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