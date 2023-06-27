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01:15, 27 июня 2023Экономика

Стало известно о снижении инфляционных ожиданий россиян

ЦБ РФ: инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%, минимальных значений за два года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центробанк России сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян до 10,2 процента, это является минимальным значением за последние два года, сообщатся на сайте регулятора.

«По данным опроса ООО "инФОМ", граждане ожидают, что за следующие 12 месяцев цены вырастут на 10,2 процента», — отметили в Банке России.

Медианная оценка инфляционных ожиданий оказалась на 1,3 процента ниже, чем средний показатель по первому кварталу 2023 года. Сообщается также, что ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца также снизились.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в условиях санкций российской экономике удалось быстро восстановиться — это произошло благодаря частному сектору.

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    Марина Совина
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