В России иноагентам запретили быть наблюдателями на выборах и референдумах

Верховный суд России: иноагенты не могут быть наблюдателями на выборах и референдумах

Иноагентам запрещено быть наблюдателями на выборах и референдумах. Об этом говорится в постановлении Верховного суда России, пишет РИА Новости.

Также в суде напомнили, что иноагенты не могут мешать или способствовать выдвижению кандидатов. Кроме того, им нельзя участвовать в избирательных кампаниях и влиять на результаты выборов. Помимо этого, иноагентов не будут допускать к деятельности, связанной с формированием списков кандидатов.

Ранее в мае депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила регулярное расширение списка иноагентов действующим законом. «Существуют нормы закона, которые действуют на всех: деятелей культуры, шахтеров, вахтеров, учителей и всех остальных», — заявила она.