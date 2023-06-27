Байден захотел еще раз созвониться с Зеленским

В Белом доме сообщили, что Байден захотел еще раз созвониться с Зеленским

Президент США Джо Байден захотел еще раз созвониться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Telegram-канал «Политика страны».

Кирби отметил, что американский лидер планирует поговорить с главой украинского государства в ближайшее время. Информацию по времени и содержанию предстоящего разговора он не раскрыл.

Предыдущий телефонный контакт Байдена и Зеленского состоялся 25 июня. Президенты обсудили попытку мятежа в России, ситуацию на фронте и поставки вооружений Киеву.

Ранее стало известно, что чиновники из администрации Байдена публично призывают к терпению в ожидании результатов украинского контрнаступления, хотя в частном порядке опасаются, что прогресс идет слишком медленно. Один из них рассказал газете NYT, что украинская сторона отстает от графика.