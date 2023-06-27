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18:04, 27 июня 2023Путешествия

Пассажир попытался поцеловать стюардессу и объяснил это приступом паники

Пассажир Southwest Airlines пытался поцеловать стюардессу и объяснил это приступом паники

Фото: Around the World Photos / Shutterstock / Fotodom

Пассажир рейса Southwest Airlines из Южной Калифорнии в Лас-Вегас попытался поцеловать стюардессу, объясняя свой поступок приступом паники. Подробности истории рассказало издание The Daily Beast.

Как говорится в материалах уголовного дела, полученных журналистами, примерно через 40 минут после вылета из международного аэропорта Палм-Спрингс пассажир Уильям Морган (William Morgan) подошел к бортпроводнице, названной в документах C.Б., и потребовал, чтобы она его поцеловала.

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«С.Б. встала со своего откидного сиденья, после чего Морган положил руки ей на плечи и снова потребовал поцелуя. А потом он заявил, что у него будет паническая атака, если С.Б. не пойдет с ним в туалет», — сообщается в уголовном деле.

Стюардесса воспользовалась внутренней связью самолета, чтобы позвать на помощь коллегу, так как почувствовала, что ей угрожает опасность. Еще одна бортпроводница попыталась успокоить буйного пассажира, но ей это не удалось. Троим попутчикам Моргана пришлось удерживать его, пока самолет приземлялся в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе.

Уточняется, что инцидент произошел еще в 2022 году, однако обвинения пассажиру были выдвинуты только в понедельник, 26 июня. Каждое из них влечет за собой до года тюремного заключения.

Ранее пассажирка самолета пожаловалась на попутчика, коснувшегося ее босой ногой во время полета, и получила поддержку в сети. 24-летняя девушка внезапно почувствовала щекотание в ноге и пришла в ужас, взглянув вниз. Оказалось, что сидевший позади нее мужчина вытянул ноги без обуви и носков. При этом путешественница отметила, что «они были холодными».

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    Марина Черняк
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