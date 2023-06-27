Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 27 июня 2023Путешествия

Пассажир самолета коснулся попутчицы босой ногой и прослыл в сети отвратительным

Пассажирка пожаловалась в TikTok на попутчика с босыми ногами и получила поддержку

Фото: Waldemar / Unsplash

Пассажирка самолета пожаловалась на попутчика, коснувшегося ее босой ногой во время полета, и получила поддержку в сети. Она опубликовала соответствующий ролик в своем TikTok-аккаунте, обратило внимание The Mirror.

По данным издания, 24-летняя девушка внезапно почувствовала щекотание в ноге и пришла в ужас, взглянув вниз. Оказалось, что сидевший позади нее мужчина вытянул ноги без обуви и носков. При этом путешественница отметила, что «они были холодными».

Подписчики согласились с негодованием пассажирки, из-за чего ее попутчик прослыл в сети отвратительным. «Это просто ужасно», «Я бы закатил целую истерику. Весь самолет бы услышал», «Я поперхнулся. Не от удивления, а от тошноты», — писали пользователи в ответ на публикацию.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    В России повысят пенсии дважды за 2025 и 2026 год в феврале и апреле. Сколько денег получат граждане?
    Профессор заявила о другой жизни в космосе
    Раскрыта позиция Киева и Запада по привлечению России к саммиту мира на Украине
    В России увеличат материнский капитал
    Женщина отказалась от алкоголя и показала перемены за три года
    В Британии обеспокоились нехваткой отходов для туалетной бумаги
    Стало известно о возможном объединении двух российских партий
    Стало известно о разногласиях Польши и Германии
    Пассажир самолета коснулся попутчицы босой ногой и прослыл в сети отвратительным
    В ЛНР рассказали об использовании ВСУ химических боеприпасов при ударе по ВС РФ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.