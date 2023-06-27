Пассажир самолета коснулся попутчицы босой ногой и прослыл в сети отвратительным

Пассажирка пожаловалась в TikTok на попутчика с босыми ногами и получила поддержку

Пассажирка самолета пожаловалась на попутчика, коснувшегося ее босой ногой во время полета, и получила поддержку в сети. Она опубликовала соответствующий ролик в своем TikTok-аккаунте, обратило внимание The Mirror.

По данным издания, 24-летняя девушка внезапно почувствовала щекотание в ноге и пришла в ужас, взглянув вниз. Оказалось, что сидевший позади нее мужчина вытянул ноги без обуви и носков. При этом путешественница отметила, что «они были холодными».

Подписчики согласились с негодованием пассажирки, из-за чего ее попутчик прослыл в сети отвратительным. «Это просто ужасно», «Я бы закатил целую истерику. Весь самолет бы услышал», «Я поперхнулся. Не от удивления, а от тошноты», — писали пользователи в ответ на публикацию.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.