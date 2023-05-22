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05:31, 22 мая 2023Путешествия

Пассажирка самолета положила ноги на стол для еды и возмутила пользователей сети

Newsweek: пассажирка самолета положила босые ноги на стол для еды и возмутила попутчика

Фото: ERMINEOFMIGHT / Reddit

Пассажирка самолета положила грязные босые ноги на стол для еды и возмутила пользователей сети. Об этом рассказал Newsweek ее попутчик, опубликовавший фотографию из полета в соцсетях.

Уточняется, что мужчина сделал снимок на рейсе, следовавшем из Сиэтла в Ориндж. Путешественник назвал поведение своей попутчицы абсурдным, однако отметил, что не стал делать ей замечание.

«Даже если это было грубое нарушение, стюардессы проходили мимо и ничего с этим не делали. И я тоже подумал, что не стоит сейчас ничего говорить», — объяснил собеседник издания.

В комментариях к фотографии пользователи сети возмутились поведением девушки. Многие назвали действия пассажирки отвратительными и обратили внимание, что ее ноги грязные. «Это просто дикость», «Люди реально так делают?», «Отвратительное зрелище», «Как можно положить ноги туда, где люди едят?» — писали юзеры.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора.

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Зарина Дзагоева
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