Бывший контрразведчик рассказал об особенностях российской вербовки

Экс-контрразведчик Михайлов назвал «высокой математикой» работу спецслужб России

Российская, как и мировая, разведка во многом изменилась с появлением современных технологий. В частности, теперь у сотрудников спецслужб есть возможность лучше изучить человека, с которым планируется контакт. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, бывший контрразведчик Александр Михайлов.

«Если мы и отвечаем зеркально на действия американских спецслужб по вербовке, то на другой основе и другими способами. Агентура ради агентуры нам не нужна, необходима только та, которая позволит получить интересующие нас сведения. А так орать на улице и зазывать к себе — как-то несерьезно», — подчеркнул Михайлов.

По его словам, работа сотрудников российских спецслужб во многом может быть описана как «разведывательное искусство» и «высокая математика». Он также отметил, что с приходом высоких технологий формат работы значительно изменился, появились новые возможности.

«Многое, что происходит, вряд ли является новым для спецслужб. С другой стороны, мы наверняка привнесли что-то новое. Убежден, что во многом это связано с появлением глобальной мировой сети, с помощью которой можно изучить человека. Понятно, что серьезные люди в сети ничего не вывешивают. Но огромная часть маргинальной среды, которая может представлять интерес по разным фактам, оставляет много следов», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Некоторые люди не только рассказывают, куда поехали и каких взглядов придерживаются, но и показывают, что ели на завтрак. Это огромное поле для изучения. А любой серьезный контакт требует серьезного изучения Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в запасе

Михайлов также подчеркнул, что работа в спецслужбах требует большой ответственности и осторожности от всех сторон. К сожалению, по его словам, это учитывают не все стороны.

«Нормальный человек, который идет работать в спецслужбы, всегда думает не только о том, как войти в систему, но и как из нее выйти. А если это провокация? А если что-то еще? Всегда ко всему нужно очень внимательно относиться. Американцы смотрят проще. Украинцы вообще считают нормальным вербовать за банку сгущенки. Это намного более опасно. Конечно, разведка — это не белые перчатки, но логика действий есть. А наши противники ведут себя просто разнузданно, предлагая три копейки за то, чтобы отвинтить рельсы», — заключил Михайлов.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Вашингтон не готов добросовестно выполнять свои обязательства, а также рекомендации и решения ООН. Она также добавила, что США пытаются вербовать российских дипломатов.