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13:28, 27 июня 2023Мир

Посол России пообещал не пустить Косово в ООН

Посол России в Сербии Боцан-Харченко пообещал, что Москва не пустит Косово в ООН

Фото: Florion Goga / Reuters

Москва не пустит Косово в Организацию Объединенных Наций (ООН), поскольку остается привержена своей позиции по непризнанию местных властей. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, воспользовавшись уходом России из Совета Европы, западные страны создали процедуру для вступления Косово в этот орган. «Надо исходить из того, что Косово сделают членом Совета Европы, и Запад будет для себя рассматривать это как некий прорыв в дальнейшем процессе международного признания и оформления международного признания Косово и дальнейшего вступления Косово в международные организации», — подчеркнул Боцан-Харченко на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

При этом главным приоритетом для Приштины остается прием Косово в ООН, считает российский посол. «В силу российской позиции непризнания Косово, нашей приверженности решениям ООН, Совета Безопасности, резолюции 1244 и поддержки Белграда — цель абсолютно недостижимая», — пообещал дипломат.

Ранее посланники США и Евросоюза (ЕС) призвали Косово отступить в конфликте с Сербией. По их словам, Косово должно предоставить большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, если оно хочет приблизиться к вступлению в НАТО и ЕС.

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    Валентина Шварцман
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