ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян

ФСБ задержала четырех россиян, которые через фирмы-однодневки вывели 526 миллионов рублей

ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчин подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным ФСБ, мужчины использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.

Ранее Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился