Появилось видео с торжественной церемонии встречи Шойгу и министра обороны Кубы

Минобороны России показало видео с церемонии встречи Шойгу и министра обороны Кубы

Появилось видео с торжественной церемонии встречи главы Минобороны России Сергея Шойгу с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой. Соответствующие кадры показали в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В ходе мероприятия Шойгу подчеркнул, что Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

«Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине», — отметил российский министр обороны.

По его мнению, российско-кубинские отношения сейчас находятся на подъеме. Был достигнут высокий темп развития политического диалога между странами, заметил Шойгу.

В апреле сообщалось о встрече в Минске главы Минобороны России с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, во время визита Шойгу провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.