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12:29, 10 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко встретился с Шойгу в Минске

Президент Белоруссии Лукашенко встретился в Минске с министром обороны России Шойгу

Фото: Vladimir Astapkovich / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 10 апреля, встретился в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что визит главы Минобороны РФ ранее обговаривался во время встречи президентов России и Белоруссии.

«Мы [с президентом РФ Владимиром Путиным] договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС (Высшем государственном совете Союзного государства — прим. «Ленты.ру») я уже поднимал этот вопрос», — напомнил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета Союзного государства провел с Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры».

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Варвара Кошечкина
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