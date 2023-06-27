Экономист описал будущее курса валют

Экономист Григорьев счел, что курс доллара и евро останется на прежнем уровне

На текущий момент курсы доллара и евро скорректировались после субботнего всплеска на валютном рынке, отметил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее курса валют.

На момент написания материала доллар торгуется на Московской бирже на уровне 84 рублей, евро — 92.

Эксперт объяснил всплеск на рынке привычкой российских компаний и населения скупать иностранную валюту при любом обострении экономической или политической ситуации. «Все начинают скупать иностранную валюту, и она начинает на рынке расти. Это никоим образом не связано ни с какими фундаментальными процессами в экономике, это просто страх неизвестности или страх того, что станет хуже, что доллар вырастет, и лучше купить его сейчас. То есть этот рост обусловлен событиями конца прошлой недели, более ничем», — объяснил он.

Такого потенциала для роста под воздействием экономических факторов у доллара и евро не было, поэтому курс скорректировался, обратил внимание Григорьев.

«Я думаю, что с наибольшей долей вероятности доллар и евро будут находится примерно на том уровне, на котором находятся сейчас, если не появится каких-то обнадеживающих новостей. Возможны колебания вверх-вниз», — поделился прогнозом экономист.

24 июня в крупнейших российских банках резко выросли курсы обмена основных валют. Доллар в среднем предлагалось приобрести за 90 рублей, евро — за 100 рублей.

