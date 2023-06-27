В России призвали создать контрактную армию из семи миллионов военных

Слуцкий: ЛДПР призывает создать в РФ контрактную армию численностью не менее 7 млн военных

ЛДПР призывает создать в России контрактную армию численностью не менее семи миллионов военных и гражданских служащих. Об этом в Telegram-канале сообщил ее глава Леонид Слуцкий.

«Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК», — подчеркнул политик.

Он добавил, что гордится военнослужащими, которые не поддались на провокации, а попытка развязать противостояние внутри страны провалилась. Слуцкий также выразил мнение, что мятежники должны предстать перед судом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попытались использовать втемную. Глава государства подчеркнул, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы являются патриотами России, преданными своему народу и государству.

