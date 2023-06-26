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22:28, 26 июня 2023Россия

Путин заявил об использовании бойцов ЧВК «Вагнер» втемную

Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» попытались использовать втемную
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попытались использовать втемную. Об этом он заявил во время обращения к россиянам, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы являются патриотами России, преданными своему народу и государству, они доказали это мужеством в боях за Донбасс и Новороссию.

«Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что организаторы военного мятежа своими действиями предали не только страну, но и собственных людей. Он отметил, что враги России желали добиться братоубийства и раскола общества, однако этого не произошло.

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    Марина Совина
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