Путин заявил об использовании бойцов ЧВК «Вагнер» втемную
Президент России Владимир Путин заявил, что бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попытались использовать втемную. Об этом он заявил во время обращения к россиянам, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
Глава государства подчеркнул, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы являются патриотами России, преданными своему народу и государству, они доказали это мужеством в боях за Донбасс и Новороссию.
«Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», — сказал Путин.
Ранее президент заявил, что организаторы военного мятежа своими действиями предали не только страну, но и собственных людей. Он отметил, что враги России желали добиться братоубийства и раскола общества, однако этого не произошло.