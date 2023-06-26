Путин заявил об использовании бойцов ЧВК «Вагнер» втемную

Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» попытались использовать втемную

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попытались использовать втемную. Об этом он заявил во время обращения к россиянам, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы являются патриотами России, преданными своему народу и государству, они доказали это мужеством в боях за Донбасс и Новороссию.

«Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что организаторы военного мятежа своими действиями предали не только страну, но и собственных людей. Он отметил, что враги России желали добиться братоубийства и раскола общества, однако этого не произошло.