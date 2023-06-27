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10:48, 27 июня 2023Силовые структуры

В Ленинградской области мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой

В лесу Ленинградской области мужчина с собакой нашел горящий пакет с человеческой головой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленинградской области мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин выгуливал собаку в лесу недалеко от деревни Дранишники. Он заметил тлеющий пакет и стал тушить его. Однако он увидел, как из пакета выкатывается голова.

Тогда гражданин обратился в полицию. Силовики нашли остальные части расчлененного тела. Их отправили на экспертизу

Ранее в Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, домогавшегося трех маленьких девочек.

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    Екатерина Власова
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