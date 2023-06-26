Россиянин домогался трех маленьких девочек на площадке и попал под следствие

В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, домогавшегося трех маленьких девочек

В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, домогавшегося семилетней, шестилетней и трехлетней девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 июня фигурант на детской площадке на аллее «Юбилейная» Всеволожского района пристал к трем маленьким потерпевшим.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») Уголовного кодекса РФ. Вскоре россиянину предъявят обвинения. Решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 26-летнего мужчину, домогавшегося 19-летней девушки в подъезде.