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18:08, 26 июня 2023Силовые структуры

Россиянин домогался трех маленьких девочек на площадке и попал под следствие

В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, домогавшегося трех маленьких девочек

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, домогавшегося семилетней, шестилетней и трехлетней девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 июня фигурант на детской площадке на аллее «Юбилейная» Всеволожского района пристал к трем маленьким потерпевшим.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») Уголовного кодекса РФ. Вскоре россиянину предъявят обвинения. Решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 26-летнего мужчину, домогавшегося 19-летней девушки в подъезде.

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