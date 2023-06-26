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15:06, 26 июня 2023Силовые структуры

В Москве задержали мужчину за домогательства к молодой незнакомке

В Москве задержали 26-летнего мужчину, домогавшегося 19-летней незнакомки в подъезде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержали 26-летнего мужчину, домогавшегося 19-летней девушки в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 24 июня фигурант находился в помещении между подъездным балконом и лестничной клеткой 10-го этажа жилого дома на улице Каховка. Там он напал на юную незнакомку и совратил ее. Затем он сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре силовики поймали нападавшего. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.

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    Екатерина Власова
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