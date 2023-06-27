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14:18, 27 июня 2023Бывший СССР

В Литве предложили узаконить партизанские отряды для сопротивления оккупации

Литовский депутат Касчюнас предложил узаконить партизан для сопротивления оккупации

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Узаконить партизанские отряды для сопротивления потенциальной оккупации предложил литовский депутат, глава комитета парламента республики по безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Об этом сообщает ТАСС/

По его словам, защита Литвы не является исключительной ответственностью армии страны и союзников Вильнюса по НАТО.

«Сопротивляться агрессии и оккупации должен быть готов каждый гражданин, поэтому нам необходимо узаконить создание (гражданами Литвы — прим. «Ленты.ру») боевых групп и партизанских отрядов», — сказал Касчюнас.

Ранее президент прибалтийской республики Гитанас Насуеда заявил, что военный бюджет Литвы не позволяет ей развернуть новую мотострелковую дивизию, создание которой в Вильнюсе считают необходимым для увеличения обороноспособности страны.

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    Алевтина Запольская
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