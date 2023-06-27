В Литве предложили узаконить партизанские отряды для сопротивления оккупации

Литовский депутат Касчюнас предложил узаконить партизан для сопротивления оккупации

Узаконить партизанские отряды для сопротивления потенциальной оккупации предложил литовский депутат, глава комитета парламента республики по безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Об этом сообщает ТАСС/

По его словам, защита Литвы не является исключительной ответственностью армии страны и союзников Вильнюса по НАТО.

«Сопротивляться агрессии и оккупации должен быть готов каждый гражданин, поэтому нам необходимо узаконить создание (гражданами Литвы — прим. «Ленты.ру») боевых групп и партизанских отрядов», — сказал Касчюнас.

Ранее президент прибалтийской республики Гитанас Насуеда заявил, что военный бюджет Литвы не позволяет ей развернуть новую мотострелковую дивизию, создание которой в Вильнюсе считают необходимым для увеличения обороноспособности страны.