В Литве предложили узаконить партизанские отряды для сопротивления оккупации
Узаконить партизанские отряды для сопротивления потенциальной оккупации предложил литовский депутат, глава комитета парламента республики по безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Об этом сообщает ТАСС/
По его словам, защита Литвы не является исключительной ответственностью армии страны и союзников Вильнюса по НАТО.
«Сопротивляться агрессии и оккупации должен быть готов каждый гражданин, поэтому нам необходимо узаконить создание (гражданами Литвы — прим. «Ленты.ру») боевых групп и партизанских отрядов», — сказал Касчюнас.
Ранее президент прибалтийской республики Гитанас Насуеда заявил, что военный бюджет Литвы не позволяет ей развернуть новую мотострелковую дивизию, создание которой в Вильнюсе считают необходимым для увеличения обороноспособности страны.