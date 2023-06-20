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13:31, 20 июня 2023Бывший СССР

В Литве не оказалось денег на новую мотострелковую дивизию

Президент Литвы Науседа заявил, что в стране нет денег на новую мотострелковую дивизию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военный бюджет Литвы не позволяет ей развернуть новую мотострелковую дивизию, создание которой в Вильнюсе считают необходимым для увеличения обороноспособности страны. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Насуеда в обращении к парламенту, передает ТАСС.

Он рассказал, что Государственный совет обороны ранее принял решение о создании нового тактического соединения в Вооруженных силах республики.

Такой шаг требует приобретения военной техники, оружия и строительства инфраструктуры. «Мы не сможем все это сделать при нынешнем финансировании», — подытожил Науседа.

При этом, по его словам, Литва показывает пример остальным странам НАТО, выделяя около двух с половиной процентов своего ВВП на оборону. «В будущем, я верю, мы достигнем показателя в 3 процента», — сказал литовский президент.

Также Науседа рассказал, что Литва и Польша занимаются разработкой плана проведения совместных военных учений. В рамках учений будет отработана оборона Сувалкского коридора (участка границы, примыкающего к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссииприм. «Ленты.ру»).

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