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13:08, 20 июня 2023Бывший СССР

Литва и Польша решили провести совместные военные учения

Президент Литвы: Вильнюс и Варшава планируют проведение совместных военных учений

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Литва и Польша занимаются разработкой плана проведения совместных военных учений. Об этом литовский президент Гитанас Науседа заявил во время выступления с обращением к сейму республики, передает ТАСС

По его словам, он начал со своим польским коллегой Анджеем Дудой диалог о плане проведения совместных учений в Литве, в рамках которых, в частности, будет отработана оборона Сувалкского коридора (участка границы, примыкающего к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссииприм. «Ленты.ру»).

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал масштабные военные учения на территории прибалтийских стран при участии ФРГ, Великобритании и Канады. Глава ведомства пояснил, что маневры нацелены на улучшение военной координации на восточном фланге, который, как считают в НАТО, является «особенно незащищенным».

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    Георгий Нестеров
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