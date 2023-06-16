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15:10, 16 июня 2023Бывший СССР

В Прибалтике пройдут масштабные военные учения стран НАТО

Министр обороны ФРГ анонсировал масштабные учения стран НАТО в Прибалтике

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Великобритания, Канада и Германия совместно со странами Прибалтики проведут масштабные военные учения на их территории. Их анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет РИА Новости.

По словам главы военного ведомства, такое решение было принято после встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии с коллегами из Лондона, Берлина и Оттавы.

«Мы договорились, что проведем трехсторонние учения. В следующем году или в начале 2025 года», — сообщил Писториус. Он пояснил, что маневры призваны улучшить военную координацию на восточном фланге, который, по оценке НАТО является «особенно незащищенным».

В сентябре 2022 года в Прибалтике прошли учения США и Швеции. Совместный контингент отрабатывал оборону региона ударами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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    Алевтина Запольская
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