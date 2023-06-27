Влияние ситуации с ЧВК «Вагнер» на политический образ Лукашенко оценили

Политолог Асафов заявил об усилении Лукашенко на фоне помощи с остановкой мятежа ЧВК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продемонстрировать миру, что его статус значительно выше, чем просто статус главы государства. Усиление его политической фигуры на международной арене очевидно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Лукашенко изо всех сил пытается доказать миру, что его статус больше, чем просто статус президента Белоруссии. Это и участие в различных переговорных форматах, как, например, Минские соглашения, и медиация в различных конфликтах, в том числе в недавнем», — сказал Асафов.

Политолог добавил, что реализация программы с ядерным оружием, усиливающая роль Белоруссии в военно-техническом сотрудничестве, и не до конца понятная схема участия в судьбе группы «Вагнер» демонстрируют ближайшим соседям серьезность фигуры Лукашенко.

«Но сказать, что восприятие его фигуры поменяется кардинально — сложно. Он уже достаточно ярко выступал: вспомним его появление с автоматом, разоблачение заговора спецслужб с публикацией записей, посадка самолета с [политическим активистом Романом] Протасевичем. Все эти события, по мнению Лукашенко, должны были создать ему некий имидж. Вопрос в том, насколько он закрепится. Очевидно, что все идет к усилению его политической фигуры на международной арене», — заключил собеседник «Ленты.ру».

О начале мятежа ЧВК «Вагнер» стало известно в ночь на 24 июня. Основатель ЧВК обвинил российских военных в том, что те атаковали тыловые позиции компании. Позже вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону и выдвинулись колоннами в сторону Москвы.

В тот же день состоялись переговоры Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По их итогу глава ЧВК решил развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря.