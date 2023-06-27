Влияние ситуации с ЧВК «Вагнер» на политический образ Лукашенко оценили
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продемонстрировать миру, что его статус значительно выше, чем просто статус главы государства. Усиление его политической фигуры на международной арене очевидно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.
«Лукашенко изо всех сил пытается доказать миру, что его статус больше, чем просто статус президента Белоруссии. Это и участие в различных переговорных форматах, как, например, Минские соглашения, и медиация в различных конфликтах, в том числе в недавнем», — сказал Асафов.
Политолог добавил, что реализация программы с ядерным оружием, усиливающая роль Белоруссии в военно-техническом сотрудничестве, и не до конца понятная схема участия в судьбе группы «Вагнер» демонстрируют ближайшим соседям серьезность фигуры Лукашенко.
«Но сказать, что восприятие его фигуры поменяется кардинально — сложно. Он уже достаточно ярко выступал: вспомним его появление с автоматом, разоблачение заговора спецслужб с публикацией записей, посадка самолета с [политическим активистом Романом] Протасевичем. Все эти события, по мнению Лукашенко, должны были создать ему некий имидж. Вопрос в том, насколько он закрепится. Очевидно, что все идет к усилению его политической фигуры на международной арене», — заключил собеседник «Ленты.ру».
О начале мятежа ЧВК «Вагнер» стало известно в ночь на 24 июня. Основатель ЧВК обвинил российских военных в том, что те атаковали тыловые позиции компании. Позже вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону и выдвинулись колоннами в сторону Москвы.
В тот же день состоялись переговоры Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По их итогу глава ЧВК решил развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря.