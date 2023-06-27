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17:25, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко описал настроения оппозиции словами «Беда, опять батька выиграл»

Президент Белоруссии описал настроения оппозиции словами «Беда, опять батька выиграл»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко описал настроения оппозиции. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

«Беда, опять Батька выиграл (не знаю, в чем я выиграл), все, нам труба…!» — рассказал он о мыслях беглой оппозиции после разрешения ситуации с ЧВК «Вагнер».

О начале мятежа стало известно в ночь на 24 июня. Тогда основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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    Алевтина Запольская
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