Анонсирован рассказ Лукашенко о пригожинском мятеже

Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал рассказ о мятеже Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе вручения генеральских погон в республике анонсировал рассказ о произошедшем в России мятеже главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Он также призвал не делать героев из него самого, президента России Владимира Путина и Пригожина, поскольку ситуация была ими упущена. «А потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко вручил генеральские погоны ряду представителей высшего офицерского состава, в том числе командующему Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил республики Андрею Лукьяновичу.

