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11:21, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко вручил офицерам генеральские погоны

Президент Белоруссии Лукашенко вручил высшему офицерскому составу генеральские погоны

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил генеральские погоны ряду представителей высшего офицерского состава, в том числе командующему ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил республики Андрею Лукьяновичу (он получил звание генерал-майора). Об этом пишет ТАСС.

Погоны также вручили первому заместителю начальника тыла ВС, начальнику штаба тыла Александру Мосолову, председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову, начальнику УВД Гомельского облисполкома Александру Шастайло (они получили звания генерал-майора).

Погоны генерал-майора юстиции Лукашенко вручил начальнику УСК по Витебской области Александру Гуцко, а классный чин государственного советника юстиции 3-го класса — прокурору Гродненской области Александру Жукову.

По мнению президента, у Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с Запада, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения.

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    Виктория Кондратьева
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