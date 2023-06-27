Лукашенко заявил о возможности Белоруссии противостоять нависшей угрозе с Запада
Президент Лукашенко заявил о нависшей над республикой угрозой с Запада
У Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с Запада, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.
«Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада», — подчеркнул политик.
Лукашенко также пояснил, что под возможностью противостоять имеет в виду технические возможности Белоруссии.
Ранее политик также заявил, что распорядился привести армию в полную боевую готовность во время мятежа бойцов ЧВК «Вагнер».