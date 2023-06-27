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11:08, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о возможности Белоруссии противостоять нависшей угрозе с Запада

Президент Лукашенко заявил о нависшей над республикой угрозой с Запада

Фото: Vladimir Astapkovich / РИА Новости

У Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с Запада, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.

«Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада», — подчеркнул политик.

Лукашенко также пояснил, что под возможностью противостоять имеет в виду технические возможности Белоруссии.

Ранее политик также заявил, что распорядился привести армию в полную боевую готовность во время мятежа бойцов ЧВК «Вагнер».

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    Виктория Кондратьева
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