Лукашенко заявил о возможности Белоруссии противостоять нависшей угрозе с Запада

Президент Лукашенко заявил о нависшей над республикой угрозой с Запада

У Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с Запада, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.

«Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада», — подчеркнул политик.

Лукашенко также пояснил, что под возможностью противостоять имеет в виду технические возможности Белоруссии.

Ранее политик также заявил, что распорядился привести армию в полную боевую готовность во время мятежа бойцов ЧВК «Вагнер».