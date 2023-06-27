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11:49, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о выгоде смуты в России для Запада

Лукашенко заявил, что Запад мгновенно воспользовался бы смутой в России

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смута в России была бы выгодна Западу. Слова главы государства передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — так Лукашенко прокомментировал мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Белорусский лидер также заявил, что угроза нового глобального конфликта «никогда не была так близка, как сегодня». «Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отметил новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в непосредственной близости от границ государства.

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