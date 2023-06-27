Лукашенко заявил о выгоде смуты в России для Запада

Лукашенко заявил, что Запад мгновенно воспользовался бы смутой в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смута в России была бы выгодна Западу. Слова главы государства передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — так Лукашенко прокомментировал мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Белорусский лидер также заявил, что угроза нового глобального конфликта «никогда не была так близка, как сегодня». «Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отметил новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в непосредственной близости от границ государства.