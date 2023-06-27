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11:45, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о новой волне расширения НАТО

Лукашенко заявил, что страны НАТО наращивают потенциал у границ Белоруссии

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новой волне расширения НАТО. Глава государства высказался на встрече с белорусскими силовиками, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что альянс продолжает заниматься демонстрацией силы.

Ранее Лукашенко сказал, что у Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с Запада. По его мнению, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения. Глава государства уточнил, что под возможностью противостоять имеет в виду технический арсенал Белоруссии.

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    Виктория Кондратьева
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