Лукашенко заявил, что страны НАТО наращивают потенциал у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новой волне расширения НАТО. Глава государства высказался на встрече с белорусскими силовиками, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что альянс продолжает заниматься демонстрацией силы.

Ранее Лукашенко сказал, что у Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с Запада. По его мнению, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения. Глава государства уточнил, что под возможностью противостоять имеет в виду технический арсенал Белоруссии.