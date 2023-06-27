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11:25, 27 июня 2023Мир

В США предрекли полное освобождение восточной Украины российскими войсками

Полковник ВС США Макгрегор заявил, что ВС РФ освободят все территории восточной Украины

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России освободят всю территорию восточной Украины. Это станет следующим шагом российского президента Владимира Путина в противостоянии с нынешними властями республики, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свой прогноз он озвучил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой. Думаю, Путин об этом знает», — заявил Макгрегор, выразив уверенность в том, что при отсутствии ответа со стороны Киева российские военные могут пойти дальше на запад.

Экс-советник Пентагона не исключил, что в дальнейшем мир может стать свидетелем более интенсивного и решительного наступления.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район города Гуляйполе в Запорожской области силы стратегического резерва. Он предупредил, что действия ВСУ могут свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.

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