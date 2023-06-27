69-я параллель
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15:41, 27 июня 202369-я параллель

Переплывающего в дождь реку медведя в российском регионе сняли на видео

В Шурышкарском районе ЯНАО сняли на видео переплывавшего реку бурого медведя

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) медведь переплывал реку и попал на видео. Его публикует глава района Олег Попов в Telegram-канале.

На кадрах видно, как бурый медведь невозмутимо переплывает реку, пока моросит дождь, и не обращает внимание на человека, снимающего видео.

Ранее в Якутии в устье реки Буотамы в нацпарке «Ленские столбы» заметили и сняли на видео медведицу с тремя медвежатами. Такое явление в дикой природе — редкость. Как правило, в помете этих животных один или два детеныша.

До этого в Мурманской области встретили бурого медведя, который прогуливался вдоль трассы. Жители сняли его на видео в районе Серебрянского шоссе.

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    Анастасия Шейкина
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