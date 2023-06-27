Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:09, 27 июня 2023Бывший СССР

На Украине задержали митрополита УПЦ из-за российских номеров в телефоне

Пограничники Украины передали СБУ митрополита УПЦ из-за российских номеров в телефоне

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Общественное».

Причиной послужило обнаружение российских номеров в телефоне священнослужителя во время проверки. Кроме того, в нем содержались «данные об антиукраинской деятельности». Отмечается, что после проверки митрополита передали Службе безопасности Украины (СБУ).

Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО призвал реально оценивать Россию
    Стала известна дата начала нового сезона НХЛ
    Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
    Завод в Донецке пострадал при обстреле
    На Украине задержали митрополита УПЦ из-за российских номеров в телефоне
    Немецкий телеканал прервал речь главы МИД Германии Бербок ради Путина
    Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»
    Нидерланды заявили о законном месте Украины в НАТО
    США ввели санкции против россиянина и четырех юрлиц за связи с Пригожиным
    В Пентагоне заявили об отсутствии контактов с Россией во время попытки мятежа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.