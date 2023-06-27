На Украине задержали митрополита УПЦ из-за российских номеров в телефоне

Пограничники Украины передали СБУ митрополита УПЦ из-за российских номеров в телефоне

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Общественное».

Причиной послужило обнаружение российских номеров в телефоне священнослужителя во время проверки. Кроме того, в нем содержались «данные об антиукраинской деятельности». Отмечается, что после проверки митрополита передали Службе безопасности Украины (СБУ).

Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.