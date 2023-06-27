69-я параллель
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19:43, 27 июня 202369-я параллель

Эксперты оценили туристическую привлекательность города российской Арктики

На пресс-конференции ТАСС обсудили туристическую привлекательность Мончегорска

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Арктический город Мончегорск стал одним из лидеров по привлечению туристов в Мурманской области. Об этом заявил член экспертного совета комитета Госдумы по туризму Геннадий Шаталов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации результатов исследования ВЦИОМ о туристическом потенциале северных регионов России.

«Мончегорск — это туристическая территория и одна из лидирующих территорий всей Мурманской области», — сообщил Шаталов, отметив, что этот регион стал локацией, которая привлекает туристов на протяжении всего года.

В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, респондентам рассказали о достопримечательностях Мончегорска — озерах, природных заповедниках и виде на Хибинские горы, а также описали туристические возможности: яхтинг, рыбалка или катание на снегоходах. 68 процентов опрошенных россиян заявили, что им было бы интересно посетить город.

Руководитель туристического направления Агентства развития Мончегорска Дарья Еркова рассказала, что посетив Мончегорск осенью, можно принять участие в забеге под северным сиянием. Зимой туристы могут посмотреть на ярмарку с арктической кухней и снежными забавами, а летом на озере Имандра проводят холодовой заплыв — температура воды в водоеме практически не превышает 8 градусов.

В свою очередь директор департамента социальной политики ГМК «Норникель» Ирина Жуйкова отметила важность привлекательности городов не только для работы, но и для жизни и туризма. Она объяснила, что по этой причине компания создает специальные институты развития территорий в городах своего присутствия, в том числе в Мончегорске.

Ранее сообщалось, что российские путешественники отправились в труднодоступные места Арктики на внедорожнике и проехали десять тысяч километров. Мужчины рассказали, что преодолели такое расстояние за полтора месяца.

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    Варвара Родикова
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