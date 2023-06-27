Названа стоимость самого дорогого дома в России

«Авито Недвижимость»: самый дорогой загородный дом в России стоит 2,9 миллиарда рублей

Самый дорогой загородный дом, выставленный на продажу в России, находится на Рублевке. Объект можно приобрести за 2,9 миллиарда рублей. Его стоимость назвали эксперты «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о резиденции рядом с рекой и в окружении леса. Площадь всех помещений составляет четыре тысячи квадратных метров. Внутри особняка семь спален, банкетный зал на 70 персон, бассейн в 20 метров, круглая купель, хамам, русская баня и другие удобства. Дом стоит на участке площадью два гектара.

Без учета Москвы и Подмосковья, самый дорогой объект загородной недвижимости в России находится в Сочи. За 2,5 миллиарда рублей в городе-курорте продается резиденция из трех домов общей площадью 1,5 тысячи «квадратов» на участке в 60 соток. На территории имеются два бассейна, музыкальный фонтан, декоративные ручьи, протекающие по всему участку, а также частная вертолетная площадка. Рядом находятся горячая речка, тропы к водопадам, озерам и прочим достопримечательностям.

Ранее россиянам назвали стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке страны. Таким объектом оказался шестикомнатный пентхаус за который просят 2,94 миллиарда рублей.