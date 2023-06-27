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03:38, 27 июня 2023Экономика

В России назвали причину критического состояния экономики Запада

Директор от РФ в МВФ Можин: Запад оказался в критическом состоянии из-за большого госдолга

Фото: Unsplash.com

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин назвал причину критического состояния экономики многих стран Запада. По его словам, это произошло из-за больного уровня госдолга, передает РИА Новости.

Он отметил, что после пандемии коронавируса выросли дефициты бюджетов, которые необходимо было финансировать при помощи наращивания госдолга.

«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причем в том числе западные страны», — отметил Можин.

Он добавил, что в основе сложившейся в настоящее время ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и кредитно-денежной политики.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что увеличение госдолга США приведет к тому, что ситуация в мировой экономике будет ухудшаться.

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    Марина Совина
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