Последствия рекордного увеличения госдолга США для мировой экономики оценили

Экономист Григорьев: увеличение госдолга США приведет к проблемам в мировой экономике

Увеличение госдолга США приведет к тому, что ситуация в мировой экономике будет ухудшаться. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил последствия рекордного повышения госдолга США для мировой экономики кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

17 июня стало известно, что объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные американского Минфина.

Это повышение [отметки госдолга США] уже никак не скажется [на мировой экономике], потому что к нему психологически все были готовы Владимир Григорьев экономист

«Мы помним, что шли продолжительные дискуссии между демократами и республиканцами относительно потолка госдолга. Но всем было понятно, что его поднимут. Поэтому все реакции — и психологические, и экономические — выплеснулись уже тогда. И они уже сказались на рынке», — сообщил Григорьев.

Экономист отметил, что после повышения США потолка госдолга было ясно, что отметка в 32 триллиона будет пробита.

«Думаю, что прямого воздействия на мировую экономику это не окажет. А все, что касается косвенного воздействия, понятно, что рост вообще глобального долга и в частности рост госдлога США не добавляют стабильности. Наоборот, это показывает, что ситуация в мировой экономике будет ухудшаться», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Переговоры о повышении лимита госдолга в США продолжались до конца мая. Президент Джо Байден объявил о достижении окончательных договоренностей 29-го числа, а 3 июня он подписал ранее одобренный Конгрессом документ, согласно которому действие потолка отменяется до 1 января 2025 года, а 2 января 2025 года лимит могут снова увеличить.

Ранее издание The Economist назвало госдолг США угрозой мировой экономике.