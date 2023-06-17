Госдолг США побил новый рекорд

Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов

Объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные американского Минфина.

«Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — указано в таблице казначейства.

Предыдущий уровень американского государственного долга оценивался в 31,95 триллиона долларов.

В конце мая появилась информация, что госдолг США по итогам прошлого года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз. Государственный долг страны по итогам 2022 года достиг рекордного показателя в 31,42 триллиона долларов. Второе место заняла Япония с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем — Китай с 3,75 триллиона долларов.

Ранее издание The Economist назвало госдолг Штатов угрозой мировой экономике. В статье отмечается, что дефолт подорвет доверие к самой важной финансовой системе мира, а серьезные сокращения бюджетных расходов спровоцируют глубокую рецессию.

При этом американский лидер Джо Байден оптимистично оценивает перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны. При этом политик подчеркнул, что впереди предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов.